Inter garante que receitas do clube protegem Beira-Rio em plano de pagamento de dívidas

Mesmo com questionamentos contrários, a direção do Internacional mantém a estratégia de apresentar ao Conselho Deliberativo, no próximo dia 16, a proposta que pretende diminuir o tamanho da dívida do clube. A diretoria quer captar R$ 200 milhões no mercado, com juros mais baixos do que os praticados por bancos, trocando a dívida de curto prazo por uma de longo prazo.