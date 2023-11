Com uma sequência de 21 semanas de alta, o preço da saca de arroz também chegou ao maior patamar nominal da série histórica do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq-USP/Irga: R$ 113,83 na cotação de terça-feira (14). Descontada a inflação, a quantia ainda não bate os registros da segunda metade de 2020. Neste momento, entre os ingredientes que temperam o avanço estão a oferta ajustada e o pico da entressafra, com pitadas de fatores novos que prometem sustentar o avanço. Pesquisador do Cepea, Lucilio Alves pondera que, na origem desse movimento de valorização, está um histórico que precisa ser considerado: