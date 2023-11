Com área ainda por semear e previsão de tempo de chuva, o Rio Grande do Sul pode encerrar o plantio de arroz após a janela preferencial, que se fecha no próximo dia 15. Dados do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) indicam que o cultivo alcançou 64% da área total estimada para o Estado. A realidade é diferente, no entanto, conforme a região. Na Zona Sul, os trabalhos estão perto de serem encerrados — o percentual é de 95,93%. Na Central, apenas 25,26%.