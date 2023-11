A proximidade com o pico da entressafra tem ajudado a sustentar o cenário de alta nos preços médios pagos pelo arroz ao produtor, com a saca de 50 quilos chegando a R$ 106,37 no Estado, aponta levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esal/USP, em parceria com o Instituto Rio Grandense de Arroz (Irga). O patamar acima dos R$ 100 retoma marca atingida em meados de outubro de 2020. Por ora, avaliam especialistas a perspectiva é de que essa faixa de preços se mantenha, sem grandes sobressaltos — a depender, claro, do ritmo do cultivo e da demanda.