Energias do futuro do RS, barreiras à carne, volta da Coca-Cola, leilão da Paquetá e mais, no Acerto de Contas

Ouça aqui o programa Acerto de Contas . Domingos, às 7h, na Rádio Gaúcha:

- Investimentos em energia, negociações com montadoras e barreiras da China à carne gaúcha em entrevista com o governador Eduardo Leite. Leia mais:

- Qual será a energia que dominará entre as renováveis no RS. Entrevista com a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann. Leia mais: "Aposto nas eólicas", diz secretária de Meio Ambiente sobre qual dominará as energias renováveis do RS

- Interesse japonês provoca RS a criar incentivo de impostos para cadeia do hidrogênio verde. Entrevista com o secretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira. Leia mais: Interesse japonês provoca RS a criar incentivo de impostos para cadeia do hidrogênio verde

- Como negociar com a China, segunda maior economia do mundo. Entrevista com o CEO da China Invest, Thomaz Machado. Leia mais: Há duas décadas na China, gaúcho conta quais são as chances da hora para os negócios

- Seis meses após enchente, fábrica da Coca-Cola em Porto Alegre voltará a fazer refrigerantes. Leia mais: Fábrica da Coca-Cola atingida por enchente volta a produzir: "Reaproveitamos só carcaça de máquinas, trocamos o resto"

A coluna fez a cobertura da missão gaúcha à Ásia para Rádio Gaúcha, Zero Hora e RBS TV. Acompanhe aqui os materiais publicados em GZH.

Produção: Guilherme Gonçalves e Guilherme Jacques

Edição de áudio: Paulo Fraga

