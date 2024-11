Terminou sem lances o primeiro leilão do complexo industrial da Paquetá em Sapiranga, no Vale do Sinos, realizado nesta segunda-feira (25). Segundo a leiloeira Joyce Ribeiro, da JR Leilões, uma segunda tentativa de venda será feita, conforme determinação da Justiça do Trabalho. Já está marcada para 5 de dezembro.