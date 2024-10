Com investimento de R$ 1 milhão, uma nova loja da Paquetá Esportes será aberta no ParkShopping Canoas, na Região Metropolitana. Ela ficará no espaço de 230 metros quadrados deixado pela Big Festa, de artigos para festa. Há pouco mais de um ano, a operação de varejo da Paquetá foi comprada pelo Grupo Oscar, de São Paulo. A inauguração está prevista para 28 de novembro, com promoções, promete a empresa.