Dois atacarejos estão sendo construídos ao mesmo tempo na RS-040, em Viamão. Um deles é do Grupo Zaffari, que tem sede em Porto Alegre, e o outro é da Comercial Zaffari, de Passo Fundo. Ou seja, as lojas também serão bandeiras diferentes, usando a marca de cada uma das redes para operações de atacarejo. Ambas são as maiores redes de supermercados com sede no Rio Grande do Sul.