Como a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determina que a correção do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) seja, no mínimo pela inflação, fica aberta a possibilidade de ter uma rentabilidade maior, o que ocorre em alguns anos. Em geral, o FGTS rende menos do que a inflação quando o índice de preços sobe muito, como em 2021. Naquele ano, o fundo rendeu 5,83%, muito abaixo do IPCA de 10,60%, calculado pelo IBGE e considerado a inflação oficial do país. Porém, em outros já "paga" ao trabalhador um valor superior. Nestes casos, não muda nada.