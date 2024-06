Os gaúchos tiveram prioridade na regularização das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que estavam aparecendo com o saldo indevidamente bloqueado. A garantia da Caixa Econômica Federal (CEF) é de que, no Rio Grande do Sul, o problema está resolvido. O erro no sistema foi provocado por uma atualização das "rotinas no processamento" devido à alteração na data de vencimento de recolhimento do FGTS pelas empresas. O banco garantiu que não houve impacto financeiro.