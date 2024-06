O Estudiantes de La Plata foi multado pela Conmebol em US$ 80 mil (cerca de R$ 412 mil pela cotação atual) por atos racistas de torcedores em jogo contra o Grêmio. O fato ocorreu no Estádio Uno, casa do clube argentino, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupo da Libertadores, em que o Tricolor venceu por 1 a 0, no dia 23 de abril.