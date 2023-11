Além de Brasil x Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na noite desta terça-feira (21), no Maracanã, um outro clássico entre as duas potências do futebol vai movimentar as duas seleções nesta semana. Na sexta-feira (24), os dois países se enfrentam em Jacarta, na Indonésia, pelas quartas de final da Copa do Mundo sub-17. E um duelo chama a atenção.