O objetivo de ser campeão do mundo não sai da cabeça de João Pedro Da Mata e Lucas Camilo, jogadores do sub-17 do Grêmio que vão servir a seleção brasileira na Copa do Mundo da categoria, na Indonésia, a partir de 11 de novembro. Promessas da base gremista, eles irão representar o Brasil, atual campeão, na defesa do título.