A partir desta terça-feira (21), a bola volta a rolar no CT Luiz Carvalho. Jogadores e comissão técnica do Grêmio se reapresentam após a folga na data Fifa e dão início aos treinos para as últimas quatro rodadas do Brasileirão. O clube como um todo está de olho na vaga direta à próxima Libertadores. O título também ainda é tratado como objetivo, mesmo que tenha ficado mais difícil após a derrota para o Corinthians. Além do foco em 2023, a direção também mantém atenção com o ano de 2024.