O volante domina a bola, gira o corpo e rapidamente aciona o atacante, que avança pela esquerda, corta para o meio e finaliza forte, tirando qualquer chance de defesa do goleiro. Essa cena, que não é incomum para os torcedores gremistas, é moldada desde os campos do bairro Cristal e passa pelos gramados de Eldorado do Sul antes de virar realidade na Arena.