A segunda-feira (20) foi de bola rolando em Montevidéu. O campeonato uruguaio não parou na data Fifa. A véspera do jogo entre Uruguai x Bolívia foi brindado com um típico duelo local. Fénix e Nacional se enfrentaram no Estádio Parque Capurro. Fui até a casa dos albivioletas, que fica às margens do Rio da Prata e perto do Porto de Montevidéu. Mas não dei sorte ao Bolso.