Brasileirão Notícia

Guia da secação: quais os jogos para o torcedor do Juventude ficar de olho no final de semana

Cinco jogos interessam ao torcedor alviverde no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Com 42 pontos, o time da Serra torce para os times do Z-4 empatarem ou não vencerem para encaminhar o objetivo da permanência

28/11/2024 - 15h03min Atualizada em 28/11/2024 - 15h05min Compartilhar Compartilhar