Vem aí a terceira edição da maior maratona de ciclismo amador do mundo na Serra Gaúcha. O GFNY Bento Gonçalves retoma sua realização na região, após adiamento por conta das condições climáticas no Rio Grande do Sul. A prova ciclística passará por seis municípios da Serra Gaúcha no dia 4 de maio do próximo ano. Inicialmente, o evento estava previsto para outubro desse ano. No entanto, optou-se pela troca.