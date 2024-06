Feira de adoção de animais ocorre neste fim de semana no Parque da Redenção 

O Parque da Redenção, na Capital, receberá neste fim de semana a primeira edição da feira de adoção responsável de cães e gatos. Tanto no sábado (22) quanto no domingo (23), o evento ocorre das 8h às 17h, no largo em torno do Monumento ao Expedicionário. A ação é realizada em uma parceria entre a prefeitura de Porto Alegre, por meio do Gabinete da Causa Animal, pelo governo do Estado, através da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), além do Exército.