Em meio à diminuição de voluntários em abrigos que acolhem animais resgatados da enchente, a prefeitura de Porto Alegre, por meio do Gabinete da Causa Animal (GCA), projeta abrir, no próximo mês, um espaço para centralizar essa demanda. O local, que deve funcionar no bairro Glória, poderá receber até 2 mil animais. A cedência do imóvel está em negociação e deve ser oficializada ainda em junho.