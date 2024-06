O cãozinho Gaúcho ganhou uma nova vida depois de ser resgatado por uma agente do pelotão ambiental da Polícia Militar de São Paulo (PMESP), que realizava, juntamente com seu batalhão, uma ação humanitária no Estado no último dia 1º. A sargento Daniela Pastoriza realizava a entrega de donativos em um local de acolhimento de animais na cidade de Canoas, na Região Metropolitana, quando percebeu que levaria consigo não apenas histórias do Rio Grande do Sul, mas também um companheiro: um filhote de vira-lata, macho e de cor marrom.