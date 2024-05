Durante as enchentes que atingiram o Estado nas últimas semanas, milhares de animais foram alocados em abrigos improvisados, espaços comerciais e áreas emprestadas. Com apoio de voluntários, cachorros, gatos e até cavalos foram resgatados de cima de telhados, de dentro de residências e nadando nas águas de municípios como Canoas, Porto Alegre, Eldorado do Sul e São Leopoldo.