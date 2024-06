Com data marcada para encerrar as atividades, o abrigo de animais localizado no Centro Universitário Metodista de Porto Alegre (IPA) promove mais uma ação especial programada com o objetivo de encontrar um lar para os resgatados. Está agendada para este sábado (22) uma feirinha junina de adoção. O evento ocorre das 13h às 17h, na Rua Casemiro de Abreu, 1095, bairro Boa Vista, na Capital.