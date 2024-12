Mãe de menina encontrada morta em contêiner em Guaíba é presa pela segunda vez

Kerollyn Souza Ferreira, nove anos, vivia com a família no bairro Cohab Santa Rita.

A decisão, tomada em julgamento nesta tarde, atende a um recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), realizado em 2 de outubro. O pedido solicitava a prisão preventiva da mulher. O relator do recurso foi o desembargador Marcelo Bertoluci.