A Polícia Civil indiciou a mãe e o pai como responsáveis pela morte da menina Kerollyn Souza Ferreira, que teve o corpo encontrado dentro de um contêiner de lixo em Guaíba, na Região Metropolitana. A morte de Kerollyn completou um mês nesta segunda. O caso está sob sigilo no Tribunal de Justiça (TJ) "por medida de segurança" após a detecção de acessos indevidos aos autos do processo por usuários do sistema que não atuam no caso.