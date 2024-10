O Ministério Público (MP) ingressou com recurso no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) pedindo a prisão preventiva de Carla Carolina Abreu de Souza. Ela é mãe de Kerollyn Souza Ferreira, nove anos, que foi encontrada morta dentro de um contêiner de lixo, em 9 de agosto, na cidade de Guaíba, na Região Metropolitana.