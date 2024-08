Meio-dia era o horário no qual Kerollyn Souza Ferreira, nove anos, costumava cruzar pela porta da moradia de uma das amiguinhas no bairro Cohab Santa Rita, em Guaíba. As meninas estudavam na mesma escola e brincavam juntas pelas ruas da comunidade. Dentro de casa, dividiam a mesa. A mãe da garota servia a filha e também Kerollyn, que fazia elogios à comida da vizinha.