STJ mantém liberdade provisória de Nego Di

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, nesta terça-feira (10), manter a liberdade provisória do influenciador digital Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di .

Nego Di foi solto no dia 27 de novembro , e poderá responder ao processo em liberdade. O humorista é acusado por um suposto esquema de produtos não entregues aos clientes de uma loja virtual . Investigação da Polícia Civil e do Ministério Público (MP) apontam prejuízo de R$ 5 milhões causado a 370 clientes.

O caso foi o último a ser analisado na sessão presencial da 5ª Turma do STJ, realizada durante a tarde. Os ministros Messod Azulay Neto, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Daniela Teixeira acompanharam o voto de Fonseca, relator do processo.

Depoimento

Durante interrogatório realizado em outubro, quando ainda estava preso na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), Nego Di culpou o sócio pelo caso. O g1 e a RBS TV obtiveram as imagens do depoimento, em que o humorista foi questionado sobre a vida de luxo que mantinha enquanto clientes pediam ressarcimento dos produtos não entregues pela loja.

— Eu só quero pagar as pessoas e resolver a minha vida — disse Nego Di no depoimento em 18 de outubro.

Sobre o interrogatório, o MP afirmou que "não vai se manifestar durante processo em andamento". Já a defesa do sócio do influenciador, Anderson Boneti, disse que, "a tese defensiva do mesmo [Nego Di] é imputar a responsabilidade integral ao acusado Anderson, o que não condiz com as provas colidas na instrução".