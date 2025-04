Mulher e comparsas são presos por atrair idoso em site de relacionamento e simular sequestro em Porto Alegre

Três suspeitos foram presos entre sábado (29) e segunda-feira (31). Deic / Divulgação

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu três suspeitos que estariam envolvidos em um esquema para extorquir um idoso de 63 anos na Zona Sul de Porto Alegre. O trio foi preso entre sábado (29) e segunda-feira (31). O prejuízo da vítima foi de mais de R$ 8 mil. Os suspeitos não tiveram nomes divulgados.

De acordo com a delegada Jeiselaure de Souza, titular da Delegacia de Repressão ao Roubo de Veículos (DRV), para cometer o crime, uma mulher membro do grupo teria iniciado um relacionamento com a vítima para facilitar a extorsão.

Depois, o grupo marcou um encontro, que serviu de emboscada. Na ação, os suspeitos teriam simulado um sequestro. O idoso acreditava que a mulher também era vítima.

A delegada relatou que uma das suspeitas, uma mulher que conheceu o idoso por meio de um site de namoro, manteve relacionamento com ele por dois meses. Em uma ação frustrada dias antes, o grupo já havia tentado extorquir a vítima pelas redes sociais. Convencido de que a mulher não estava envolvida na tentativa, o idoso continuou o relacionamento.

Encontro terminou em "sequestro"

No dia 30 de março, a mulher marcou um encontro com o idoso. Assim que a vítima chegou ao local combinado, foi surpreendido pelos comparsas da mulher, que anunciaram um sequestro do qual a presa também seria vítima. Os homens os amarraram e os colocaram dentro do seu próprio carro.

Os suspeitos teriam dirigido com os dois por um tempo e, durante o trajeto, sob ameaça de violência, o idoso foi forçado a realizar transferências bancárias no valor de R$ 8.960,00 para a conta da investigada.

Eles teriam dito que o dinheiro seria repassado posteriormente aos falsos sequestradores. Após as transferências, o idoso foi liberado, enquanto os comparsas seguiram com a mulher no veículo.

— Abandonaram a vítima efetiva, que era o homem, e seguiram com ela. O senhor se apavorou, porque achou que ela havia sido sequestrada. Ela manteve essa versão de que teria sido vítima de sequestro relâmpago, mas, na verdade, imediatamente ela transferiu o dinheiro para o comparsa — disse a delegada.

O homem que recebeu os valores extorquidos, identificado como companheiro da mulher, sacou o dinheiro rapidamente para evitar o estorno bancário, segundo conta a delegada. O terceiro integrante do grupo foi detido por repassar os valores para a investigada. Ele já estaria envolvido em crimes semelhantes.

Os três foram encaminhados ao sistema prisional, e as investigações agora seguem para identificar outros possíveis envolvidos. Segundo a delegada, o grupo já teria praticado outro crime com a mesma tática.