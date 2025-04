Polícia Civil cumpre mandados contra grupo suspeito de furtar camionetes de luxo e caminhões na Região Metropolitana

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (1º), 15 mandados de busca e apreensão durante a Operação Cabine Dupla, que investiga uma quadrilha que age no furto de camionetes de luxo e caminhões em Porto Alegre. Os mandados foram cumpridos na Capital, além de São Leopoldo, no Vale do Sinos, e Sapucaia do Sul, Região Metropolitana.