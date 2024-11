Preso por suspeita de assassinato de Nego Jackson teria ordenado morte de outro rival por videochamada em setembro, diz polícia

No fim da tarde de 23 de setembro deste ano, criminosos armados com pistolas desembarcaram de um Sandero preto, na Estrada dos Barcellos, no bairro Cascata, na zona sul de Porto Alegre, e abriram fogo na direção de um homem, de 41 anos, na calçada. Foram efetuados mais de 15 disparos contra o alvo, que era irmão de um líder de um grupo criminoso daquela região. O assassinato aconteceu em frente ao terminal da linha de ônibus Primeiro de Maio. Os disparos fizeram pessoas no entorno correrem, assustadas.