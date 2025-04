Dois dias após professora ser esfaqueada em escola, Guarda Municipal flagra alunos com facas em Caxias do Sul

Na dia de retorno às aulas das escolas municipais de Caxias do Sul, após uma professora ser esfaqueada por alunos, a Guarda Municipal (GM) flagrou três estudantes portando facas em três instituições diferentes, uma na Zona Oeste e outras duas na Zona Norte.

Segundo a gerente do Centro de Ações Preventivas da GM, Milene Lopes Calegaro, ambas as situações ocorreram de forma similar, após denúncia dos colegas. Nas duas instituições os alunos foram encaminhados à sala da direção, onde houve o esvaziamento das mochilas e localização das facas.

— Em um dos casos, o menino disse que estava com a faca para se defender de um colega; o outro disse que estava com ela para se defender porque estava com medo de ser assaltado, porque o primo dele tinha sido assaltado recentemente. Foram esses dois contextos — explica Milene.