Pedido de transferência e relatos de medo: alunos que presenciaram ataque a facadas contra professora voltam à escola em Caxias do Sul

Olhares apreensivos, abraços apertados: a retomada das aulas no turno da tarde nesta quinta-feira (3) da Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi foi marcada pelo receio entre pais e estudantes. Passados dois dias do ataque a facadas à professora de inglês Thais de Oliveira por três estudantes do sétimo ano, ficou nítida a sensação de insegurança na comunidade escolar.