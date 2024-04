O exemplar com páginas amareladas de O Xangô de Baker Street, livro lançado por Jô Soares em 1995, tem sido o inseparável companheiro de cela de Paulo (nome fictício), 43 anos, no último mês. Anteriormente, ele teve suas noites e dias atrás das grades acompanhados por obras de Moacyr Scliar e de Ernest Hemingway. Condenado a três anos de prisão, mais do que um passaporte para a vida fora do cárcere, a leitura se tornou, também, um meio de reduzir a pena de Paulo.