A implantação de uma prisão sem guardas avança em Caxias do Sul com a realização de uma assembleia nesta semana para criar juridicamente a associação responsável por tirar o projeto do papel. Chamado de método da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), o modelo é uma alternativa ao sistema prisional convencional. A metodologia foi apresentada à comunidade em duas audiências públicas ao longo de 2023. Nesta quarta-feira (3) será promovido um encontro a partir das 18h, no Salão do Júri, no Fórum, para reconhecer formalmente essa associação.