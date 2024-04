Imagens de câmeras, troca de mensagens e pesquisas na internet estão entre algumas das evidências obtidas pela polícia, que o Ministério Público considera provas contra a mãe e a madrasta de Miguel dos Santos Rodrigues, sete anos, que desapareceu em julho de 2021. Esses materiais devem ser debatidos durante o julgamento da mãe Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, 28, e da então companheira dela, Bruna Nathiele Porto da Rosa, 26, no Litoral Norte. As duas estão presas pelo assassinato do menino. O júri está previsto para se iniciar nesta quinta-feira (4), em Tramandaí.