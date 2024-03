A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul divulgou na manhã desta terça-feira (5) os indicadores de criminalidade do mês de fevereiro. Os homicídios apresentaram queda tanto no Estado, como na Capital, no comparativo com o mesmo período de 2023. Outro crime que também apresentou redução foram os latrocínios. Pela primeira vez na série histórica, o índice de roubo com morte encerrou o segundo mês do ano sem nenhum registro. Já os feminicídios mantiveram o mesmo número de casos de fevereiro do ano passado.