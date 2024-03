Foi preso pela Polícia Civil neste fim de semana um foragido, investigado por envolvimento num conflito que gerou uma série de assassinatos em Porto Alegre. Luís Guilherme Dias da Silva, o LG, foi localizado pela equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em Torres, no Litoral Norte. Ele é apontado como uma das lideranças do crime organizado, e era procurado pela polícia havia cerca de um ano.