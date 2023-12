Com currículo extenso, Maicon Donizete Pires dos Santos, 32 anos, o Red Nose, ocupa o pódio dos homens mais procurados o Rio Grande do Sul. Investigado por envolvimento em diferentes tipos de crimes, de homicídios a lavagem de dinheiro, ele é figura conhecida em distintos departamentos das forças de segurança do Estado. Conforme a Polícia Civil, Maicon seria responsável por ordenar mortes registradas, principalmente, na zona norte de Porto Alegre nos últimos meses, e por envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.