Um criminoso suspeito de participar do sequestro de um empresário, dono de um supermercado em São Leopoldo, no Vale do Sinos, foi preso preventivamente pela Delegacia de Roubos do Departamento de Investigações Criminais (Deic) na manhã desta quinta-feira (14). O crime aconteceu em outubro deste ano e não havia sido divulgado para não atrapalhar o andamento das investigações.