Apontado como uma das lideranças de facção com berço no bairro Bom Jesus, em Porto Alegre, José Dalvani Nunes Rodrigues, 41 anos, foi absolvido pelo Tribunal do Júri nesta segunda-feira (13), em Porto Alegre. Conhecido como Minhoca, ele respondia como suposto mandante de dois homicídios duplamente qualificados, que ocorreram no bairro Passo das Pedras, na Capital, em 2017. O Ministério Público (MP) informou que irá recorrer.