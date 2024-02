A Polícia Civil anunciou, nesta quinta-feira (22), a prisão de Maicon Donizete Pires dos Santos, 32 anos, conhecido como Red Nose. O criminoso foi preso na noite de quarta-feira (21) no Estado de Santa Catarina. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Maicon era procurado há mais de seis meses por ser o responsável por uma série de homicídios recentes no Rio Grande do Sul, principalmente na Região Metropolitana. A prisão foi realizada pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).