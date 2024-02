Na contramão do saldo do ano passado, o Rio Grande do Sul iniciou 2024 com aumento dos homicídios, puxado principalmente pelos números do interior do Estado. As disputas do crime organizado estão por trás do acréscimo nas execuções. Os maiores alertas se dão em Caxias do Sul, na Serra, e Santa Maria, na Região Central, onde são concentrados esforços na tentativa de reverter esse cenário. Passo Fundo, no Norte, e Pelotas, no sul, também apresentaram elevação nos casos de homicídios no primeiro mês do ano.