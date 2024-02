Na contramão do que foi visto nos últimos meses, o número de homicídios aumentou em janeiro no Rio Grande do Sul. Os casos passaram de 163, no período em 2023, para 187 no primeiro mês de 2024, ou seja, 24 casos a mais, um avanço de 15%. Outros crimes violentos, como latrocínio (roubo com morte) e feminicídio, também cresceram. Os números foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-RS) na manhã desta quinta-feira (15).