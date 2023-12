Apesar da tendência de queda no número de crimes contra a vida no Rio Grande do Sul, o Estado figura entre os que mais registram ocorrências quando comparado ao resto do país. No caso de homicídios, por exemplo, o RS aparece na oitava posição entre os que têm maior número de vítimas no primeiro semestre de 2023. Casos de feminicídio também são significativos no RS, que tem uma cidade entre as 10 com maior número de mulheres assassinadas.