A Polícia Civil espera a conclusão de laudos periciais para que seja concluído o inquérito sobre a morte de um homem de 63 anos, em Toropi, na região central do Rio Grande do Sul. O corpo foi encontrado no último domingo (10). Os documentos devem trazer detalhes sobre o exame de necropsia, assim como do local em que o corpo foi encontrado. Além dos laudos, duas pessoas ainda devem ser ouvidas pela polícia.