A Polícia Civil exumou o corpo da menina Manuela Pereira, seis anos, encontrada morta uma semana antes de sua irmã gêmea, Antônia Pereira, em Igrejinha, no Vale do Paranhana. As duas morreram em circunstâncias que levantaram suspeitas nos investigadores e levaram à prisão da mãe delas, Gisele Beatriz Dias.