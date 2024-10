A Polícia Civil confirmou na manhã desta quarta-feira (16) que decretou a prisão temporária da mãe das gêmeas de seis anos que morreram com um intervalo de oito dias em Igrejinha, no Vale do Paranhana. Conforme o delegado Cleber Lima, a suspeita é de que a mulher tenha assassinado as filhas, identificadas como Antonia e Manoela.