Polícia investiga morte de gêmeas de seis anos em intervalo de oito dias em Igrejinha

As duas meninas perderam a vida com quadros semelhantes e sintomas de parada cardiorrespiratória, conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários do município

15/10/2024 - 18h55min Atualizada em 15/10/2024 - 19h02min