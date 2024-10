O semblante cansado e o olhar abatido no rosto de Michel Persival Pereira, 43 anos, expressam toda a dor de quem viu seu mundo desmoronar nas últimas três semanas. Em menos de um mês, o pai das gêmeas Manoela e Antônia, de seis anos, perdeu as duas filhas e a esposa, Gisele Beatriz Dias, 42, que está presa suspeita de ter envenenado as meninas. O caso, que abalou a comunidade de Igrejinha, no Vale do Paranhana, é investigado pela Polícia Civil.